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22:29, 8 июля 2026Россия

ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи и больницу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Уточняется, что FPV-дрон взорвался рядом с машиной скорой помощи.

В Херсонской области в результате атаки ВСУ на Ивановскую центральную районную больницу не выжил сотрудник. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что удар пришелся по станции скорой помощи.

Ранее в поселке Красная Яруга Белгородской области при взрыве беспилотника пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму.

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