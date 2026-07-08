ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи и больницу

Фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Уточняется, что FPV-дрон взорвался рядом с машиной скорой помощи.

В Херсонской области в результате атаки ВСУ на Ивановскую центральную районную больницу не выжил сотрудник. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что удар пришелся по станции скорой помощи.

Ранее в поселке Красная Яруга Белгородской области при взрыве беспилотника пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму.