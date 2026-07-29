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14:03, 29 июля 2026 (обновлено: 14:27, 29 июля 2026)Культура

Звезда «Бригады» сыграет в фильме о царской семье

Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев сыграет Григория Распутина в новом фильме о царской семье
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Дмитрий Дюжев, известный по ролям в «Бригаде» и «Жмурках», сыграл Григория Распутина. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщает издание, историческая драма Василия Чигинского «Романовы: преданность и предательство» выйдет в прокат 24 сентября этого года. Картина раскрывает период с 1914 по 1918 год, когда Николай Второй «становится заложником обстоятельств» на фоне участия России в войне и внутренних противоречий.

Дюжев исполнил роль самой неоднозначной фигуры того времени — Григория Распутина. Самого русского императора сыграл Виталий Кищенко, а его супругу Александру — Ксения Кутепова.

Ранее звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России». Дюжев поделился, что намерен в следующий раз лучше подготовиться к голосованию.

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