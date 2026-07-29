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15:09, 29 июля 2026 (обновлено: 15:17, 29 июля 2026)Мир

В США отреагировали на удар Украины по торговому судну в Каспийском море

Кавана: Атака ВСУ на иранское судно должна вызывать озабоченность у США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

США должны обратить особое внимание на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявила директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в интервью Newsweek.

«Недавний удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков. Существует мало свидетельств сотрудничества между Израилем и Украиной, но Владимир Зеленский понимает, что единственный способ выиграть войну — это расширить ее и втянуть туда непосредственно США и Европу», — отметила она.

Политик отметила, что удар по судну и слухи о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные, говорят о попытках украинского лидера Владимира Зеленского связать украинский конфликт с войной против Ирана.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на государство. При этом он обвинил Россию в якобы «подготовке новых провокаций», а также в усилении диверсионной и пропагандистской деятельности.

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