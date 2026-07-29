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16:13, 29 июля 2026 (обновлено: 16:27, 29 июля 2026)Экономика

Россия резко увеличила поставки нефти через Арктику

Bloomberg: Россия увеличивает поставки нефти в Китай через Северный морской путь
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Поставки российской нефти в Китай по Северному морскому пути (СМП) в 2026 году значительно выросли. Как минимум шесть танкеров, загруженных в Мурманске и Приморске, уже следуют в этом направлении, в то время как год назад в июле проход совершило только одно судно. Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер Breeze в сопровождении ледокола уже следует через море Лаптевых, а еще пять нефтеналивных судов ожидают у порта Диксон перед входом в ледовые поля.

Арктический маршрут значительно короче, чем традиционные пути в Азию через Суэцкий канал или в обход Африки, но из-за короткого периода навигации пользоваться им полноценно в течение года не удается. Тем не менее, отмечает агентство, ранний старт в этом году позволяет рассчитывать на существенный рост объема поставок.

Помимо дешевизны маршрута, сокращение времени плавания позволяет увеличить оборот судов, то есть они могут быстрее возвращаться за новыми партиями нефти.

На фоне проблем с нефтепереработкой внутри страны и отсутствием мощностей для хранения морской экспорт нефти из России пятую неделю подряд превышает четыре миллиона баррелей в сутки. Одновременно страна остановила экспортные поставки не только бензина, но и дизельного топлива, а также начала закупки продукции индийского нефтеперерабатывающего завода.

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