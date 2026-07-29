В Азербайджане люди вышли на улицу с советскими флагами и поплатились

В Баку осудили участников акции с советскими флагами

В Азербайджане вынесли приговор участникам акции, вышедшим на улицу с советскими флагами. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram.

«В Баку вынесен приговор участникам попытки шествия с флагом СССР», — сказано в публикации.

Ибрагима Асадли, Абдуллу Ибрагимли осудили на 2 года, а Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов получили по 1,5 года.

Ранее президент республики Ильхам Алиев высказался о независимости Азербайджана в СССР. По его словам, в исторической памяти азербайджанцев сохранилось понимание, «что значит быть колонией».