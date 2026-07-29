Telegram заблокировал угрожавший блогерше за танец в майке канал «Кавказская община»

Telegram заблокировал угрожавший блогерше Карине Кодзаевой канал «Кавказская община»

Мессенджер Telegram заблокировал канал «Кавказская община» после того, как его администратор начал угрожать блогерше Карине Кодзаевой из-за ролика, в котором она танцевала в майке и без бюстгальтера. В этом убедилась «Лента.ру».

«Этот канал недоступен, так как нарушал правила Telegram», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке найти канал.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к главе Северной Осетии Сергею Меняйло с просьбой отреагировать на угрозы со стороны «Кавказской общины» в адрес Кодзаевой. Она также заступилась за Кодзаеву после того, как администратор «Кавказской общины» угрожал ей.

Причиной угроз стало видео, опубликованное блогершей в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ). В ролике девушка танцует перед камерой в майке без бюстгальтера. Владелец Telegram-канала обвинил девушку в том, что она оскорбляет национальные традиции, а также назвал ее «плоскогрудой тварью». Он также заявил, что заставит ее вместе с семьей принести извинения, и опубликовал домашний адрес блогерши.