Депутат Чепа: Запад предоставляет ВСУ разведданные для ударов по мирному населению

Удары по мирному населению России наносятся с использованием разведданных, предоставляемых Западом, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ответственность за атаки лежит не только на Киеве, но и на тех, кто предоставляет разведывательную информацию.

Ранее сообщалось, что США и Франция предоставляли Украине разведданные для выявления позиций российских систем противовоздушной обороны. Утверждается, что разведывательная информация использовалась при выборе целей для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, данные от западных партнеров помогали операторам беспилотников «понимать, куда нужно бить»

«И удары по мирному населению, и сопровождение этих ракет — все это осуществляется с помощью разведданных, которые предоставляет Запад. Starlink и все прочее — это все удары по нашим детям, по нашим домам, по школам, по всем объектам. [Отвечать за эти удары будут], конечно, и те, кто предоставляет данные. Мы будем вопросы задавать ко всем. Они организовали этот конфликт, и они его ведут», — сказал Чепа.

8 июля президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».