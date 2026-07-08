Трамп одобрил удары по российской энергетике и анонсировал звонок Путину. Главные заявления президента США на встрече с Зеленским

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп встретился на саммите НАТО в Анкаре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время него он среди прочего сообщил, что собирается провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 8 июля.

«Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить войну, многие в это не верят. <…> Он хочет завершения этого. Он хочет, чтобы это кончилось быстро. И я его спрашивал, и мы говорили [на эти темы]», — сказал Трамп.

В Кремле на момент публикации материала не прокомментировали этот вероятный разговор.

Трамп видит прогресс в урегулировании и надеется на встречу Путина и Зеленского

По мнению Трампа, за последние недели достигнут большой прогресс в процессе урегулирования конфликта. «Посмотрим, как все пойдет дальше», — пояснил он, выразив уверенность в том, что и Россия, и Украина стремятся к мирному урегулированию. Он также добавил, что текущие события — это «еще не конец».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп также понадеялся на скорую встречу украинского и российского президентов. «Путин встретится, и Зеленский тоже встретится, и произойдет что-то позитивное. Надеюсь, это произойдет скоро», — отметил он, при этом заявив, что «оказывает давление на Путина», чтобы тот согласился на проведение мирных переговоров с Зеленским. К слову, обоих президентов Трамп охарактеризовал как «непростых персонажей».

Он также заявил, что готов посетить Украину «в подходящий момент», и что с удовольствием встретится с Путиным в Москве.

Американский президент одобрил удары Украины вглубь России

Удары Украины по российским объектам энергетики Трамп назвал эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта». «Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь положить конец [конфликту]», — считает глава Белого дома.

Как указал CNN, похожие слова высказал чуть раньше и госсекретарь Марко Рубио: «Мы надеемся, что [удары вглубь территории России] создадут условия для переговоров о прекращении этой войны», — добавил он.

Трамп отказался от крайних сроков урегулирования

Также Трамп, ранее не раз называвший различные крайние сроки заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, на этот раз сообщил, что у него «нет крайних сроков», так как их нельзя установить. «Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — уточнил он.

Также, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности Украине, которые ранее были одним из важнейших пунктов вероятного договора для киевских властей, Трамп допустил, что они вообще не потребуются: «Если у нас будет сделка, нам не придется беспокоиться о [гарантиях безопасности]», — сказал Трамп, но также допустив, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

Он также не ожидает возобновления конфликта России и Украины в случае, если стороны достигнут соглашения о мире. «Если будет достигнуто соглашение, Россия будет очень довольна, и они займутся другими делами», — считает Трамп.

Глава Белого дома анонсировал передачу Украине лицензии на производство Patriot

Отвечая на вопрос, готовы ли США немедленно предоставить дополнительные системы ПВО Patriot Украине, Трамп фактически отказал в этом, указав, что у самих Штатов этих ЗРК «не так много, и они нужны нам самим тоже».

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Однако Трамп анонсировал возможность передачи Украине лицензии на производство Patriot. «Одна из тем, которые мы будем обсуждать [с Зеленским], это компании <…>, которые производят Patriot и все эти замечательные вещи, Tomahawk. <…> Мы дадим вам лицензию на его производство, это очень круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться на то, что мы их не даем», — сказал американский лидер во время встречи с Зеленским.

На слова журналиста, что Украине Patriot «нужна как можно скорее», и что разработка новых систем может занять некоторое время, Трамп ответил: «Думаю, они смогут создать их довольно быстро».