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16:32, 8 июля 2026Мир

Трамп захотел приехать на Украину

Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alastair Grant / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину в подходящее время. Об этом он сказал во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер также отметил, что с удовольствием встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Ранее Трамп заявил, что Путин — непростой персонаж. Однако он подчеркнул, что, несмотря на это, за последние недели в урегулировании украинского конфликта был достигнут серьезный прогресс.

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