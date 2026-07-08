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16:25, 8 июля 2026Мир

Трамп охарактеризовал Путина

Трамп назвал Путина непростым персонажем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент России Владимир Путин — непростой персонаж. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

По словам главы Белого дома, США урегулировали множество конфликтов, и он думал, что будет легко добиться мира на Украине.

«Однако Путин — непростой персонаж. Зеленский тоже непростой, но за последние недели мы добились серьезного прогресса», — сказал он.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине — не простой и его урегулирование требует много самоотдачи.

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Президент США добавил, что это произошло за последние пару недель.

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