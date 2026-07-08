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16:10, 8 июля 2026Мир

Трамп оценил прогресс в переговорах по Украине

Трамп: За последние недели в урегулировании конфликта на Украине был достигнут прогресс
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением американский лидер выступил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — пояснил президент.

Трамп позитивно оценил прошедшую встречу лидеров стран Североатлантического альянса и выразил уверенность, что и Россия, и Украина, стремятся к мирному урегулированию конфликта. Он также добавил, что текущие события — это «еще не конец».

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