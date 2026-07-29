Названа стоимость войны в Иране для США

The Daily Telegraph: США потратили на войну с Ираном не менее $151,3 млрд

По состоянию на 24 июля США потратили на войну с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов. При сохранении нынешних темпов конфликта затраты на ведение боевых действий могут превысить 311 миллиарда долларов. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий эксперт по экономике войны, назвала сумму в 37,5 миллиарда долларов, озвученную шефом Пентагона Питом Хегсетом, «верхушкой айсберга». Она отметила, что большая часть членов Конгресса США не относятся серьезно к этой цифре.

«Мы узнали на примере войн в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост»,— сказала Билмс. Профессор указала, что война в Афганистане длилась 19 лет и 10 месяцев и обошлась в 2,26 триллиона долларов. Если разделить сумму на число месяцев, то первые пять месяцев войны требовали 47 миллиардов долларов. При этом в 2001 году бюджет США был профицитным, а сейчас госдолг достигает 100 процентов ВВП, подчеркнула эксперт.

Бывшая заместитель директора отдела политического планирования Госдепа США Лорел Рэпп указала, что трата дополнительных средств на войну на Ближнем Востоке снижают способность Соединенных Штатов сдерживать других соперников. По ее словам, это «отличная новость для Китая».

Ранее сенатор, депутат от Демократической партии Элисса Слоткин заявила, что Пентагон скрывает полную стоимость войны с Ираном. По ее данным, примерно 80 миллиардов долларов, которые ранее были выделены Пентагону на ведение боевых действий в Иране, остаются неизрасходованными.