Иран вновь закрыл Ормузский пролив. В ответ США заявили о «плохом выборе» Тегерана и начали третью волну ударов

США начал третью волну ударов по Ирану после решения Тегерана закрыть Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе, передает Press TV.

Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти через пролив.

КСИР сделал предупредительные выстрелы по судну

Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений. Уточняется, что корабль отключил свои системы и тем самым поставил под угрозу безопасность на море. Как сообщает Reuters, КСИР атаковал M/V GFS Galaxy под флагом Кипра, проходившее через Ормузский пролив. Утверждается, что корабль следовал по неутвержденному маршруту. Один из членов экипажа пропал без вести, а на судне вспыхнул пожар. По данным агентства, корабль получил значительные повреждения в машинном отделении.

Как позднее сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку.

США начали третью волну ударов по Ирану

В ответ на решение Тегерана Вооруженные силы США вновь атаковали Иран. Как уточнил журналист Axios Барак Равид, удары наносятся по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Целями атаки стали системы ПВО, радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников.

Новую волну ударов подтвердило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Позднее министр обороны Пит Хегсет назвал ее причину. По его словам, Тегеран якобы сделал неправильный выбор.

Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят Пит Хегсет глава Пентагона

Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике и еще четырех городах на юге страны.

В свою очередь, Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке. В частности, воздушная тревога сработала в Бахрейне. Кроме того, об отражении атак Ирана сообщали Минобороны ОАЭ и Минобороны Катара.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, однако режим прекращения огня завершен. При этом отмечалось, что Вашингтон требует, чтобы Тегеран публично заявил, что прекратит нападения на суда в проливе, и что проход будет открыт без взимания платы за проезд.

До этого он утверждал, что продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени». Кроме того, Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Тегерана. По его словам, тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику.