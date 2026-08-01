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09:39, 1 августа 2026Культура

Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах

Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников на Sotheby's и Christie's
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Пресс-показ картины Василия Кандинского

Пресс-показ картины Василия Кандинского "Импровизация с лошадьми" . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Назван русский художник, который возглавил рейтинг совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на мировых аукционах Sotheby's и Christie's. Топ-лист составило агентство РИА Новости.

В расчет брались только лоты дороже 5миллионов долларов каждый. Самым дорогим в списке стал Василий Кандинский, один из основоположников абстрактного искусства. Около 40 его работ преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, а их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов.

На втором месте оказался основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна с начальной стоимостью от 5 миллионов долларов были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял Марк Шагал, 18 произведений которого были проданы на Sotheby's и Christie's за сумму от 5 миллионов долларов каждая на общую сумму около 162,5 миллиона долларов.

Составители списка учитывали случаи, когда одна и та же картина повторно появлялась на торгах, как отдельные сделки. Sotheby's и Christie's — два крупнейших в мире аукционных дома, на которых продаются произведения искусства из ведущих частных коллекций.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сделал комплимент одному российскому музею. Ушаков рассказал, что в разговоре с Путиным Трамп восхитился Эрмитажем.

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