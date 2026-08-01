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11:37, 1 августа 2026 (обновлено: 11:41, 1 августа 2026)Россия

Раскрыто количество атаковавших Москву в июле беспилотников

Собянин: В июле в сторону Москвы летели 6225 БПЛА
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reuters

В июле в сторону Москвы летели 6225 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Количество атаковавших столичный регион беспилотников раскрыл в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — сообщил глава столицы.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Собянин не уточнил, где именно упали обломки, а также есть ли повреждения или пострадавшие.

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