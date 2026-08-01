Задержанной в Грузии аспирантке из России диагностировали предынфарктное состояние в СИЗО

У аспирантки Курашкевич случился гипертонический криз в СИЗО в Грузии

Задержанной в Грузии российской аспирантке Татьяне Курашкевич диагностировали предынфарктное состояние в СИЗО. По данным Telegram-канала Baza, 16 июля у женщины случился гипертонический криз в камере.

За время содержания под стражей, уточняет канал, состояние Курашкевич резко ухудшилось. Тюремный врач нашел у нее гипертонию, преддиабетное состояние, общую слабость, а также отметил необходимость операции по извлечению опорной пластины из голеностопа. Правозащитники настаивают на том, что женщина не получает необходимых лекарств и своевременного лечения.

Условия содержания, добавляют правозащитники, усугубляют состояние пережившей гипертонический криз женщины. В камере, отмечают они, нарушены нормы содержания — меньше 3 метров на человека, отсутствует вентиляция, задержанным не дают гулять, хотя по грузинским законам предусмотрен час на свежем воздухе ежедневно. Правозащитник Иван Мельников направил обращение в Международный комитет Красного Креста, указав на нарушения норм международного права и стандартов содержания под стражей, обращение принято в работу.

С 5 июня 54-летняя эксперт в сфере международной торговли находится в СИЗО Грузии по обвинению в содействии экспорту запчастей в Россию в обход санкций. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по трем эпизодам, а по одному — до 10 лет, уточняет Baza.

Ранее в Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в грузинском отеле. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что ситуация была запутанной, а расследование еще ведется.

