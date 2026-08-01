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13:11, 1 августа 2026 (обновлено: 13:26, 1 августа 2026)Мир

Названо число проникших в Испанию мигрантов

Europa Press: Проникшие в испанский анклав Сеута из Марокко мигранты не достигли Испании
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Проникшие в испанский анклав Сеута из Марокко мигранты не достигли Испании. Об этом со ссылкой на источники Europa Press в испанском правительстве сообщает РИА Новости.

Представители властей назвали число проникших в Испанию мигрантов — оказалось, что никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать.

По словам источников, целостность Шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде применяют двойной фильтр. Сперва документы проверяют на границе с Марокко, а затем — на материковой части страны.

«[Источники] также отмечают, что нелегальный въезд в Сеуту "не дает права оставаться в Испании, ни въезжать на материковую часть Испании, ни свободно передвигаться по Европе"», — отмечает Europa Press.

Испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

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