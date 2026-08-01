Служащий ВС РФ Скиталец: ВСУ используют детей в качестве живого щита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют детей в качестве живого щита. В этом в беседе с ТАСС противника обвинил служащий Вооруженных сил России (ВС РФ), старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.

«Это стандартная их схема натовская — прятаться и прикрываться местными жителями, населением. Русский человек всегда относится с трепетом к гражданским людям, старается сделать все, чтобы не нанести им вред», — сказал российский боец.

Он добавил, что в Донецкой Народной Республике был свидетелем ситуации, когда солдаты ВСУ перемещались через трассу во время штурма их позиций под прикрытием двух восьмилетних детей. Российские военные не стали открывать по противнику огонь.

«Но мы их потом нашли и куда надо сдали после штурма», — заключил Скиталец.

Ранее бойца ВСУ заподозрили в ликвидации украинца на Бали. Его жертвой, предположительно, стал Игорь Комаров — сын украинского криминального авторитета.