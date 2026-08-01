УЕФА обвинил ФИФА в утрате доверия

УЕФА: Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольного сообщества

Нынешнее руководство Международной федерации футбола (ФИФА) потеряло доверие многих членов футбольного сообщества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом в УЕФА отреагировали на решение президента ФИФА Джанни Инфантино отозвать свой план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу на фоне резких протестов футбольных конфедераций. В заявлении союза говорится, что болельщики, лиги, клубы, игроки показали ФИФА, что «футбол не продается».

«Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — подчеркнули в УЕФА. Также Инфантино обвинили в нарушении обещания управлять делами в международном футболе прозрачно: «Мутная, закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь не прозрачной».

В союзе заключили, что незамедлительно приступят к работе с партнерами по всему миру, чтобы предложить новый способ распределения ресурсов в рамках существующей программы FIFA Forward. «Это победа для всего футбола. Но на этом история не должна заканчиваться. Предложение отклонено. Задача восстановления доверия к ФИФА только начинается», — подытожили авторы заявления.

В конце июля в УЕФА пообещали бойкотировать турниры под эгидой ФИФА из-за планов Джанни Инфантино по продаже прав на проведение чемпионата мира. «Чемпионат мира — одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно не должно быть передано частным инвесторам», — заявили в союзе.