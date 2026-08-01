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16:12, 1 августа 2026 (обновлено: 16:53, 1 августа 2026)Спорт

УЕФА захотел добиться отставки главы ФИФА Инфантино

The Telegraph: УЕФА будет добиваться отставки главы ФИФА Инфантино, если он не уйдет сам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carl Recine / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет добиваться отставки президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, если он не уйдет сам. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В материале говорится, что УЕФА будет достаточно голосов всего 43 членов союза, чтобы лишить Инфантино поста президента ФИФА. Журналисты подчеркнули, что в настоящий момент все 55 стран-членов УЕФА готовы проголосовать против действующего главы федерации

По данным источника издания, УЕФА также может воспользоваться планом по дискредитации Инфантино, если тот самостоятельно не покинет пост после скандала. Примечательно, что 56-летний швейцарец сам разработал план, который дает УЕФА больше независимости от ФИФА, во время коррупционного скандала с бывшим президентом федерации Зеппом Блаттером.

Ранее Джанни Инфантино предложив продать права на проведение чемпионата мира. После того, как он столкнулся с сопротивлением УЕФА и других футбольных ассоциаций, предложение было отозвано.

1 августа в УЕФА заявили, что нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие многих членов футбольного сообщества. «Мутная, закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь не прозрачной», — описали в союзе действия главы ФИФА Джанни Инфантино.

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