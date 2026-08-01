Удорожание производства самолетов Ил-114-300 назвали закономерным

«Авиапорт»: Производство Ил-114-300 подорожало с учетом современных экономических реалий

Производство Ил-114-300 подорожало с учетом современных экономических реалий. Закономерным рост стоимости производства самолетов назвал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, его цитирует радиостанция «Говорит Москва»

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что постройка трех самолетов Ил-114-300 в текущем году потребовала дополнительно 2,6 миллиарда рублей бюджетных средств. Он не уточнил, на какие работы будут потрачены выделенные средства, а также означает ли такое решение сдвиг сроков их поставок.

По мнению эксперта, изначально выделенных на проект средств стало недостаточно в связи с экономическими реалиями.

«Государственная транспортная лизинговая компания прорабатывала эту сделку еще с начала десятилетия. Тогда параметры сделки были из реалий 2020 года, то есть один самолет должен был стоить менее полутора миллиардов рублей, а общая стоимость на три самолета будет 4,5 миллиарда. Понятно, что за время пути издержки могли подрасти, путь этот был долгим, и ситуация в экономике поменялась радикально. Реальные издержки авиакомпаний, которые эксплуатируют те же самые самолеты ATR, они тоже увеличились», — пояснил Пантелеев.

Ил-114-300, способный перевозить до 68 человек, представляет собой глубокую модернизацию советского самолета Ил-114-100. После переносов сроков создания машины (поставки должны были начаться в 2024 году) в июне Росавиация в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выдала сертификат типа на нее.

Глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что 2-й Архангельский объединенный авиаотряд получит первый Ил-114-300 в августе, а вторую и третью машину — в октябре и ноябре после «финальных доработок».