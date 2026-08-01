Савичева решила взять паузу от соцсетей из-за травли

Савичева решила взять паузу от соцсетей после травли из-за ее внешности и вокала

Певица Юлия Савичева решила взять паузу от социальных сетей после массированной травли из-за ее внешности и вокала. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что чувствует, что «реально начинает сходить с ума от бесконечных обсуждений» своего экстрим-вокала, внешнего вида и регулярных требований «вернуть старую Савичеву». В связи с этим певица взяла паузу от соцсетей на неопределенный срок. Она добавила, что в ближайшее время публиковать контент на ее страницах будет ее команда.

Ранее блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова заявила, что за 17 лет привыкла к критике своих откровенных образов. Бывшая жена рэпера Джигана отметила, что у нее есть наряды «и похуже», чем то платье, которое она надела на свое 38-летие.