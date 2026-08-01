Российского топ-менеджера арестовали

Гендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки» арестовали по обвинению в получении взятки

Гендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Мазина арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Замоскворецкого суда Москвы, помимо Мазина, фигурантами расследования являются еще два сотрудника компании. Один из них полностью признал вину и был отправлен судом под домашний арест.

ООО «Газпром энергохолдинг» — крупнейший владелец электроэнергетических активов, компания является дочерней компанией ПАО «Газпром».

30 июля сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игоря Моисеенко. Его задержание связывают с расследованием по факту особо крупной взятки в размере 50 миллионов рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному соответствующей меры пресечения на время расследования уголовного дела.