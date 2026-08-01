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19:37, 1 августа 2026Силовые структуры

Фигурантами дела о взятках стали сразу три топ-менеджера «Газпром энергохолдинг»

«Ъ»: Топ-менеджеры «Газпром энергохолдинг» требовали от поставщика многомиллионный откат
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фигурантами дела о взятках стали сразу три топ-менеджера «Газпром энергохолдинг», которые потребовали от поставщика откат в миллионы рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) в отношении заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко, гендиректора ООО «Гэх закупки» Игоря Мазина, его заместителя по закупкам и логистике Алексея Чубшева, а также неустановленных лиц. Следствие предполагает, что руководящие сотрудники дочерней компании ПАО «Газпром», являющейся крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, вымогали откаты в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство.

Задержания фигурантов проводились 29-30 июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом», расположенном на проспекте Вернадского в Москве. Первым был задержан Чубшев, он признал свою вину и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ. Он передал взятку с 1,5 миллиона рублей и муляжом еще пяти миллионов Мазину. Тот, в свою очередь, передал взятку, в которой было 1,5 миллиона настоящих рублей и муляж 36,5 миллиона, Игорю Моисеенко.

Фигуранты по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы Замоскворецким райсудом Москвы. Моисеенко и Мазин отправлены на два месяца в СИЗО, а Чубшев будет находиться дома. Им грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.

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