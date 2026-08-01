В центре Москвы прогремел взрыв

Рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади в Москве произошел взрыв

Рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщают источники Telegram-канала «112».

Взрыв произошел на первом этаже высотки в ресторане Balzi Rossi. По предварительным данным, пострадали 20 человек.

«Трое погибли и, предварительно, семеро пострадали при взрыве в кафе», — сообщает Mash.

После взрыва началось возгорание. По информации Telegram-канала Baza, пожару присвоен третий ранг сложности.

Как сообщают очевидцы, на месте скопились машины реанимации. Дороги вокруг высотки перекрыты. Сейчас к «Дому авиаторов» направлены десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС.

Неделей ранее произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. В результате случившегося пострадали три человека. В главном управлении МЧС России разъяснили, что в одной из квартир сдетонировал газовый баллон. Затем возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров.