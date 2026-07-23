Взрыв произошел в жилом доме под Москвой

Взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, пострадали три человека

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске. В результате случившегося пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что в одной из квартир сдетонировал газовый баллон. Затем возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров.

Представители МЧС подчеркнули, что возгорание удалось локализовать. На месте происшествия остаются экстренные службы, другие обстоятельства случившегося выясняются, уточнили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «112», пламя охватило квартиру на третьем этаже.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на улице Гончарной произошел пожар в жилом доме. Возгорание возникло в квартире на 11-м этаже. Очевидцы рассказали, что видели языки пламени, которые затем сменились густым дымом. Часть жильцов эвакуировали.