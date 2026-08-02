МИД прокомментировал слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов в МФЦ

МИД РФ опроверг слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов в МФЦ

МИД России опроверг распространявшиеся в соцсетях слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Так ведомство отреагировало на сообщения о том, что в многофункциональном центре (МФЦ) нельзя будет получить загранпаспорт. В МИД пояснили, что ограничения касаются лишь определенной категории граждан. Речь идет о тех россиянах, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в ведомстве организации и через нее же обращаются за услугой в министерство.

Ранее сообщалось, что в России изменят правила оформления загранпаспортов. В частности, с января 2027 года из российских загранпаспортов уберут данные о детях. Помимо прочего, изменится формат машиносчитываемого кода, который определяет тип документа.