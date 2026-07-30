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15:07, 30 июля 2026 (обновлено: 15:14, 30 июля 2026)Путешествия

В России изменят правила оформления загранпаспортов

С января 2027 года из российских загранпаспортов уберут данные о детях
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Правительство России приняло решение изменить правила оформления загранпаспортов — со страниц документа уберут графы «Личный код» и «Учетная запись». Соответствующее постановление уже подписано, сообщает «МВД Медиа».

Указанные графы были отменены из-за неактуальности. Кроме того, был изменен формат машиносчитываемого кода, который определяет тип документа. Вместо прежних P, D, S теперь будут указаны PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, PО — для служебного загранпаспорта.

«Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне с пятилетним небиометрическим загранпаспортом не смогут посетить Чехию, Литву и ряд других стран. Эти государства запретили въезд по документам старого образца.

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