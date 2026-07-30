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Силовые структуры
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16:00, 30 июля 2026 (обновлено: 16:12, 30 июля 2026)Силовые структуры

Топ-менеджер «Газпром энергохолдинг» задержан по делу о многомиллионной взятке

В Москве по делу о взятке 50 млн руб. задержан замгендиректора «Газпром энергохолдинг»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: оперативная съемка

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об Игоре Моисеенко, его задержание связывают с расследованием по факту особо крупной взятки в размере 50 миллионов рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному соответствующей меры пресечения на время расследования уголовного дела.

ООО «Газпром энергохолдинг» — крупнейший владелец электроэнергетических активов, компания является дочерней компанией ПАО «Газпром».

Ранее в Москве суд приговорил сотрудника РЖД Алексея Крылова за получение взяток на 220 миллионов рублей.

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