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16:47, 30 июля 2026Мир

КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте

КСИР: Иран нанес удары по ангарам с американскими БПЛА и резервуару с топливом в Кувейте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по ангарам с американскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и резервуару с авиационным топливом в Кувейте. Об этом заявили в пресс-службе корпуса, сообщает ТАСС.

«Сегодня утром в продолжение операции "Победа-2" и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», — говорится в заявлении.

Иранские военные отметили, что удары по американской инфраструктуре продолжатся до полного изгнания США из региона.

Ранее стало известно, что два студенческих общежития в иранском городе Ахваз пострадали в результате ударов Вооруженных сил США. Некоторые студенты были переселены, другим была оказана медицинская помощь.

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