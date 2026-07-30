КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте

КСИР: Иран нанес удары по ангарам с американскими БПЛА и резервуару с топливом в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по ангарам с американскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и резервуару с авиационным топливом в Кувейте. Об этом заявили в пресс-службе корпуса, сообщает ТАСС.

«Сегодня утром в продолжение операции "Победа-2" и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», — говорится в заявлении.

Иранские военные отметили, что удары по американской инфраструктуре продолжатся до полного изгнания США из региона.

Ранее стало известно, что два студенческих общежития в иранском городе Ахваз пострадали в результате ударов Вооруженных сил США. Некоторые студенты были переселены, другим была оказана медицинская помощь.