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15:53, 30 июля 2026 (обновлено: 16:24, 30 июля 2026)Мир

Атаки США затронули студенческие общежития в Иране

Губернатор иранской провинции заявил о пострадавших в результате атак США общежитиях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Два студенческих общежития в иранском городе Ахваз пострадали в результате ударов Вооруженных сил США. Об этом заявил губернатор провинции Хузестан Мохаммад Реза Мулла-заде, передает агентство YJC.

«В результате последних атак США причинен ущерб двум комплексам студенческих общежитий. (...) Некоторые студенты были переселены, некоторым была оказана помощь», — приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе под обломками жилого дома оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Тегеран пошел на мирное соглашение с Вашингтоном.

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