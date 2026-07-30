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Силовые структуры
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16:44, 30 июля 2026Силовые структуры

Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей

В Мариуполе задержали заказчика и исполнителей заказного убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Мариуполе задержали заказчика и исполнителей заказной расправы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, житель Мариуполя не хотел возвращать знакомому долг в размере десяти миллионов рублей и заказал расправу над ним.

Злоумышленник пожаловался друзьям на сложную жизнь и они решили, что можно избавиться от кредитора. После этого они придумали план, распределили роли и отправились на место встречи с пострадавшим.

Там один из сообщников ударил потерпевшего ножом, а затем подорвал в его автомобиле самодельное взрывное устройство, после этого преступники скрылись с места происшествия.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение. Сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и исполнителей. На допросе они полностью признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался отрубить голову соседу топором.

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