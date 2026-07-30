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17:32, 30 июля 2026 (обновлено: 17:48, 30 июля 2026)Россия

Медведев выказался о важной точке завершения СВО

Медведев: Мы находимся в очень важной точке завершения СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Политик высказался об этом во время участия в молодежном форуме «Гвардейск».

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — сказал он. Медведев также заявил, что России нужна победа, но не любой ценой.

Ранее член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что определяющим в сроках завершения спецоперации остается боевая активность Вооруженных сил России на линии соприкосновения.

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