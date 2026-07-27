Сенатор Карасин: Определяющим в сроках завершения СВО остается активность ВС РФ

Определяющим в сроках завершения специальной военной операции (СВО) остается боевая активность Вооруженных сил России (ВС РФ) на линии соприкосновения, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«По моему убеждению, делать прогнозы по срокам завершения СВО сейчас было бы несколько преждевременно. Потому что очень многое зависит от здравого смысла и желания сторон. Прежде всего я имею в виду Европу, которая руководит всеми замыслами и реальными действиями киевского режима», — заметил Карасин.

По словам сенатора, международное сообщество устало от интриг Киева.

«Киев должен понять абсолютно бесперспективность своей агрессивной линии по отношению к России. Кстати говоря, последние заявления того же [президента Украины Владимира] Зеленского и вот этого странного человека по фамилии Драпатый (новый главком ВСУ Михаил Драпатый — прим. «Ленты.ру») говорят, что кое-где не хватает просто ума, уж не говоря о каких-то злопыхательствах», — заявил Карасин.

Но, наверное, определяющим все равно остается боевая активность наших парней на линии соприкосновения, о чем президент неоднократно говорил. Наступательная деятельность наших вооруженных сил продолжается, и это очень значимый, если не самый значимый фактор Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Еще одним фактором, влияющим на сроки завершения СВО, сенатор назвал желание поддерживающих Украины европейских стран.

«Европа должна немножко повзрослеть. В Европе должны понять, что их народы хотят жить в предсказуемом мире. Это все больше сказывается на внутриполитических событиях», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Он подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

