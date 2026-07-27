Останки российской студентки нашли спустя полгода после ее пропажи

В Красноярске нашли останки студентки в лесном массиве спустя полгода после ее пропажи

В Красноярске нашли останки студентки в лесном массиве возле лыжного стадиона «Ветлужанка» спустя полгода после ее пропажи. Об этом стало известно порталу Ngs.ru от источника в региональном управлении Следственного комитета России.

Как отметил представитель ведомства, останки были скелетированы. На них была одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка ушла из дома. Там же обнаружили ее паспорт и мобильный телефон. Принадлежность останков 20-летней студентке подтвердила и генетическая экспертиза. Другие обстоятельства трагедии начали выяснять следователи.

Студентка исчезла в ночь на 14 января. Она ушла из съемной квартиры в доме на улице Елены Стасовой. В тот же день ее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения на автозаправке, она направлялась в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.

Студентка была родом из Пермского края, в Красноярск переехала ради учебы. Ее пропажу заметили не сразу: соседка по комнате подумала, что девушка уехала к родственникам. Тревогу забили, когда мать не смогла дозвониться до студентки. Заявление поступило в полицию спустя неделю после исчезновения.

Зимой оперативники, спасатели и волонтеры несколько недель отрабатывали лесные массивы и пустыри по обе стороны от стадиона. Однако ни самой девушки, ни ее вещей не нашли. Поиски возобновили в апреле, но и тогда никаких результатов не было.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед выпускным педиатрического университета студентка собрала пять миллионов рублей и пропала.