Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 27 июля 2026 (обновлено: 12:40, 27 июля 2026)Россия

Останки российской студентки нашли спустя полгода после ее пропажи

В Красноярске нашли останки студентки в лесном массиве спустя полгода после ее пропажи
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Красноярске нашли останки студентки в лесном массиве возле лыжного стадиона «Ветлужанка» спустя полгода после ее пропажи. Об этом стало известно порталу Ngs.ru от источника в региональном управлении Следственного комитета России.

Как отметил представитель ведомства, останки были скелетированы. На них была одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка ушла из дома. Там же обнаружили ее паспорт и мобильный телефон. Принадлежность останков 20-летней студентке подтвердила и генетическая экспертиза. Другие обстоятельства трагедии начали выяснять следователи.

Студентка исчезла в ночь на 14 января. Она ушла из съемной квартиры в доме на улице Елены Стасовой. В тот же день ее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения на автозаправке, она направлялась в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.

Студентка была родом из Пермского края, в Красноярск переехала ради учебы. Ее пропажу заметили не сразу: соседка по комнате подумала, что девушка уехала к родственникам. Тревогу забили, когда мать не смогла дозвониться до студентки. Заявление поступило в полицию спустя неделю после исчезновения.

Зимой оперативники, спасатели и волонтеры несколько недель отрабатывали лесные массивы и пустыри по обе стороны от стадиона. Однако ни самой девушки, ни ее вещей не нашли. Поиски возобновили в апреле, но и тогда никаких результатов не было.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед выпускным педиатрического университета студентка собрала пять миллионов рублей и пропала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле высказались о воздушном перемирии с Украиной
    Российские военные ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
    Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы
    Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны через ИИ
    В Кремле высказались о словах Зеленского по поводу военных КНДР на СВО
    В Японии сочли уцелевшей вернувшуюся на Землю миссию СССР «Космос-482»
    Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным
    России предрекли дефицит одного вида жилья
    В России заявили о вступлении в «ледяную войну» с Европой
    Стрелок ВС России рассказал о ликвидации польских наемников с помощью гранат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok