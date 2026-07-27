Доктор Мясников столкнулся с необычным явлением при подъеме на Эльбрус

Врач Мясников рассказал, что видел высотные дома и стены при подъеме на Эльбрус

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном явлении, с которым он столкнулся при подъеме на Эльбрус. Историей доктор поделился в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что во время подъема на гору пережил интересный психологический феномен. «Поскольку смотреть в сторону крутого склона просто страшно, ты идешь и смотришь в сторону подъема. А через какое-то время там, где обрыв, ты краем глаза начинаешь видеть высотные дома, стены — мозг дорисовывает картинку, чтобы не было так страшно», — написал он.

Телеврач также назвал Эльбрус коварной горой из-за постоянно меняющейся погоды и сильных порывов ветра. «При совершенно ясной погоде ветер 50-70 километров в час просто сдувает здорового мужика с тропы (как меня)», — уточнил он.

Мясников покорил Эльбрус два раза — в июле 2021 года и августе 2025 года. После первого восхождения на гору врач записал видео, в котором призвал россиян оторваться от телевизора и начать путешествовать.