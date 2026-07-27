«Дискотека Авария» раскрыла главный лайфхак на гастролях

Музыканты группы «Дискотека Авария» назвали сон главным секретом успешных гастролей

Музыканты культовой группы «Дискотека Авария» раскрыли свой главный секрет успешных гастролей. Ролик был опубликован в аккаунте коллектива в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, что артисты летят в самолете. Под публикацией звезды нулевых поделились, какого распорядка придерживаются во время поездок в тур.

«Главное правило гастролей: если есть возможность поспать — спи», — написали они.

Ранее солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов ответил на критику после выступления топлес с провокационным номером. Артист подчеркнул, что был рад выступить перед жителями Иркутска.