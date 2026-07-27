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16:41, 27 июля 2026 (обновлено: 16:49, 27 июля 2026)Культура

«Дискотека Авария» раскрыла главный лайфхак на гастролях

Музыканты группы «Дискотека Авария» назвали сон главным секретом успешных гастролей
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Музыканты культовой группы «Дискотека Авария» раскрыли свой главный секрет успешных гастролей. Ролик был опубликован в аккаунте коллектива в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, что артисты летят в самолете. Под публикацией звезды нулевых поделились, какого распорядка придерживаются во время поездок в тур.

«Главное правило гастролей: если есть возможность поспать — спи», — написали они.

Ранее солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов ответил на критику после выступления топлес с провокационным номером. Артист подчеркнул, что был рад выступить перед жителями Иркутска.

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