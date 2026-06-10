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10:48, 10 июня 2026Культура

Солист «Дискотеки аварии» ответил на критику после выступления топлес в Иркутске

Певец Алексей Серов поблагодарил хейтеров за интерес к творчеству «Дискотеки Аварии»
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Участник группы «Дискотека Авария» Алексей Серов ответил на критику после выступления в Иркутске на День города. Обращение к комментаторам он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист подчеркнул, что был рад выступить перед жителями Иркутска, и назвал местную публику потрясающей. В то же время он заявил, что после концерта увидел в соцсетях много негативных комментариев.

«Говорят, что я какой-то стероидный старик, "чучело вылезло через 20 лет"», — с улыбкой отметил Серов и поблагодарил хейтеров за интерес к творчеству группы. Музыкант пообещал найти самые токсичные комментарии и пригласить их авторов на сольный концерт в декабре.

В Иркутске 51-летний Серов предстал на сцене топлес, в штанах с тигровым принтом. Многие пользователи сети оказались недовольны внешним видом и вызывающим поведением музыканта.

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