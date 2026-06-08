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16:38, 8 июня 2026Ценности

Выступление 51-летнего солиста «Дискотеки Аварии» топлес в Иркутске вызвало споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @jyulihomenko

Российская музыкальная группа «Дискотека Авария» выступила в Иркутске на День города и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились на странице пользовательницы Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом @jyulihomenko.

Девушка запечатлела на сцене 51-летнего солиста коллектива Алексея Серова. Артист предстал на сцене топлес. При этом на нем были штаны с тигровым принтом, ботинки и кожаный ремень.

Ролик набрал более 17 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Многие пользователи сети оказались недовольны внешним видом и вызывающим поведением музыканта. «Ну, как бы я не ханжа, но там же дети», «То есть Глюкозу оставили без псевдонима и были разборки, а тут такое поведение в порядке вещей?», «Бузова не в том наряде на сцене смутила всех, а это нормально?», «Позорище», «А Ивлееву за что отменили, не напомните?» — возмущались они.

В то же время были и юзеры, которые отметили энергетику Серова на концерте: «В какой он шикарной форме», «Чтобы все в таком возрасте выглядели так потрясающе. Браво!», «Очень крутой концерт!», «Какое интересное шоу мы пропустили», «Какой же он крутой».

В июне прошлого года вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, выступила на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде и смутила зрителей похожим на гениталии нарядом.

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