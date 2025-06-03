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12:52, 3 июня 2025Ценности

Похожий на гениталии наряд певицы IOWA на концерте в День защиты детей вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал PeopleTalk

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, выступила на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) «Звездное время».

37-летняя исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне, который был оформлен полосами черных и телесных цветов. Кроме того, она надела поверх него прозрачное платье с объемными элементами по бокам и вытянутыми плечами.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу наряда знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях. Многие юзеры отметили, что он похож на мужские гениталии. «Я понимаю, что люди творческие, но думать головой все же надо», «Закос под Леди Гагу?», «Куда смотрит администрация города?», «А мне кажется, что каждый думает в меру своей испорченности», «Наряд, конечно, дурацкий, но он мне ничего не напоминает», «Это были карманы, видимо», — писали они.

В июне прошлого года депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров обругал российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за непристойный наряд на концерте в День защиты детей в Уфе.

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