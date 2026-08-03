На Украине назвали главный вызов для нового главкома ВСУ

Офицер ВСУ Синицын: На Украине высокие ожидания от нового главкома Драпатого

Главным вызовом для нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого будет удержание фронта. Об этом заявил офицер ВСУ Роман Синицын, передает «Общественное».

«Удержать фронт. Это ключевой вызов. Потому что я со своей точки зрения понимаю, что у нас очень много – очень много проблем», — заявил Синицын.

По его словам, у украинской армии в данный момент прослеживается недостаточное количество резервов и личного состава в подразделениях, а также отсутствие у людей желания идти в ВСУ.

Ранее стало известно, что позиции в высших эшелонах ВСУ продолжают стремительно меняться, поскольку речь идет о зачистке командования украинской армии от сторонников бывшего главкома Александра Сырского.