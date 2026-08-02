РИА Новости: В командовании ВСУ продолжились чистки людей Сырского

Позиции в высших эшелонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают стремительно меняться, поскольку речь идет о зачистке командования украинской армии от сторонников бывшего главкома Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточняется, были уволены начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, а также командующий ракетными войсками и артиллерией генерал-майор Андрей Малиновский, который одновременно занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.

Малиновский опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что его командиром является генерал Сырский. По его словам, во время боевых действий «нет места личным амбициям или борьбе за влияние», а каждый, кто подрывает единство, должен покинуть кресло.

Кроме того, своих мест лишились полковник Роман Горбач, который был начальником управления персоналом штаба командования украинских Сухопутных войск, и бригадный генерал Алексей Шевченко. Помимо них, должность освободил бригадный генерал, начальник главного командного центра Антон Гарбуз.

Собеседник издания напомнил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил бывшего заместителя прежнего главкома Андрея Лебеденко и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко. Оба высокопоставленных военных ушли или планируют уйти на почетную пенсию в образовательные учреждения Украины.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ может обернуться для Киева не кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти. Как считает эксперт, украинский лидер Владимир Зеленский решил «погасить внутренний кризис жертвой главкома», но тем самым ослабил и контроль над армией, и доверие западных кураторов.