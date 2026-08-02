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02:08, 2 августа 2026Бывший СССР

Британский депутат вступил в «Азов»

Британский депутат Лопрести вступил в украинскую бригаду ВСУ «Азов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Депутат британского парламента Джек Лопрести ушел из политики и вступил в националистическую бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

До 2025 года политик занимал пост замглавы Консервативной партии, тогда он завершил политическую карьеру. Экс-парламентарий назвал неонацистское подразделение «символом устойчивости и бескомпромиссности».

Ранее стало известно, что Лопрести вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Тогда он служил не на передовой, а выполнял вспомогательную работу, занимаясь международными отношениями и дипломатией, закупкой вооружения и работой с ветеранами и украинскими благотворительными организациями.

В июле сообщалось, что ВСУ используют полки «Азов» и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов. Те мешают своим сослуживцам отступать и сдаваться в плен.

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