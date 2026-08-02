Президент Украины Владимир Зеленский атакой на судно Ирана хотел продемонстрировать свою лояльность американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
По его словам, большинство украинцев хочет завершения конфликта с Россией, но Зеленский в этом не заинтересован. «И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт», — пояснил Прауд.
Однако, отметил он, это создало риск баллистической атаки Ирана на Украину, положение которой становится все более уязвимым из-за нехватки зенитно-ракетных батарей и боеприпасов. «Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа», — подытожил экс-посол.
25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.