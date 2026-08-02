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02:22, 2 августа 2026 (обновлено: 02:23, 2 августа 2026)Мир

В Британии рассказали об отчаянном шаге Зеленского ради Трампа

Прауд: Ударом по иранскому судну Зеленский показал Трампу свою лояльность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: BArbara Amendola / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на судно Ирана хотел продемонстрировать свою лояльность американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

По его словам, большинство украинцев хочет завершения конфликта с Россией, но Зеленский в этом не заинтересован. «И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт», — пояснил Прауд.

Однако, отметил он, это создало риск баллистической атаки Ирана на Украину, положение которой становится все более уязвимым из-за нехватки зенитно-ракетных батарей и боеприпасов. «Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа», — подытожил экс-посол.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.

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