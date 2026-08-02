Прауд: Ударом по иранскому судну Зеленский показал Трампу свою лояльность

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на судно Ирана хотел продемонстрировать свою лояльность американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

По его словам, большинство украинцев хочет завершения конфликта с Россией, но Зеленский в этом не заинтересован. «И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт», — пояснил Прауд.

Однако, отметил он, это создало риск баллистической атаки Ирана на Украину, положение которой становится все более уязвимым из-за нехватки зенитно-ракетных батарей и боеприпасов. «Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа», — подытожил экс-посол.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.