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02:46, 2 августа 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил об «адской ночи» в Киеве

Сибига заявил об адской ночи в Киеве, призвав союзников ускорить поставки систем ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marianna Kotyk / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об «адской ночи» в Киеве из-за массированного удара России. Об этом он написал в соцсети X.

Глава МИД отметил, что российская сторона усиливает воздушные атаки, подчеркнув, что Украине срочно необходимы дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты-перехватчики.

По его словам, скорость принятия решений по вопросу поставок вооружений имеет критическое значение. «Именно борьба за небо определит траекторию этой войны. Чем сильнее воздушный щит над Украиной, тем ближе мир», — заявил Сибига.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

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