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03:16, 2 августа 2026Мир

Европейскую страну назвали угрозой для России

Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия представляет угрозу для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Финляндия представляет угрозу безопасности России. Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что Финляндия является частью Запада и, учитывая размеры страны, может быть более опасна для России, чем кажется. Туртиайнен прокомментировал появление в Лапландии бригады НАТО, назвав это решение провокацией.

Ранее экс-депутат сообщил, что небо Финляндии используют для ударов по России. Он призвал не верить заявлениям финских властей.

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