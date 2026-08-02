Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия представляет угрозу для России

Финляндия представляет угрозу безопасности России. Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что Финляндия является частью Запада и, учитывая размеры страны, может быть более опасна для России, чем кажется. Туртиайнен прокомментировал появление в Лапландии бригады НАТО, назвав это решение провокацией.

Ранее экс-депутат сообщил, что небо Финляндии используют для ударов по России. Он призвал не верить заявлениям финских властей.