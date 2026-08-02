Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков украинских дронов работают специалисты экстренных служб. Другие подробности градоначальник не привел.

В конце июля почти 400 дронов ВСУ сбили над Московским регионом за ночь. Как уточнил Собянин, свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера 27 июля. По его словам, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 дрон уничтожен на подлете к Москве.