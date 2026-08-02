Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 2 августа 2026 (обновлено: 03:54, 2 августа 2026)Россия

Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков украинских дронов работают специалисты экстренных служб. Другие подробности градоначальник не привел.

В конце июля почти 400 дронов ВСУ сбили над Московским регионом за ночь. Как уточнил Собянин, свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера 27 июля. По его словам, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 дрон уничтожен на подлете к Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ. Что известно о судьбе членов экипажа?
    В России изменятся правила работы такси
    Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
    Европейскую страну назвали угрозой для России
    Трамп «переродился» в секс-символа
    Глава МИД Украины заявил об «адской ночи» в Киеве
    В Израиле занервничали из-за планов Трампа
    В Британии рассказали об отчаянном шаге Зеленского ради Трампа
    Британский депутат вступил в «Азов»
    Иран уничтожил еще три американских истребителя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok