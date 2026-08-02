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03:27, 2 августа 2026 (обновлено: 03:29, 2 августа 2026)Мир

Украину предупредили о надвигающейся катастрофе

Миршаймер назвал блокировку черноморских портов катастрофой для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. Об этом предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Россия заблокировала портовый комплекс Одессы в Черном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа», — высказался он.

Как утверждает профессор, украинской экономике нанесен невосполнимый ущерб. «Нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем экономическом положении. (...) А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже», — отметил Миршаймер.

Ранее британский журнал The Economist писал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.

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