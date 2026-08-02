ТАСС: В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Теперь каждый таксопарк сможет самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При этом таксистам разрешат перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины, если это не создает помех для управления.

Также уточнены правила провоза в легковом такси животных. Собак можео будет брать в салон в намордниках при наличии поводков и подстилок. Для мелких домашних животных и птиц необходим контейнер с глухим дном.

Правила действуют до 1 сентября 2032 года.

Ранее в России пополнился перечень разрешенных к работе в такси автомобилей. По данным Минпромторга, в список внесли шесть моделей, производство которых локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Под утвержденные параметры закона о локализации такси дополнительно включили Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6.