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04:10, 2 августа 2026 (обновлено: 04:13, 2 августа 2026)Мир

Стало известно о просьбе наследного принца Саудовской Аравии к Трампу

Принц Саудовской Аравии бен Салман призвал Трампа избегать ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Saudi Press Agency / Globallookpress.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал президента США Дональда Трампа избегать ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказал неназванный американский чиновник, бен Салман в ходе телефонного разговора с Трампом выразил опасения по поводу его намерения нанести массированные удары по Исламской Республике и попросил американского лидера прояснить план действий Вашингтона.

По данным CBS, израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Удары могут быть нанесены на этих выходных.

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